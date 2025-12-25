Собянин сообщил о сбитом на подлете к Москве беспилотнике
Средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотный летательный аппарат, направлявшийся в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.
«Силами ПВО Минобороны уничтожен беспилотник, летевший на Москву», — написал Собянин.
Он добавил, что специалисты экстренный служб сейчас находятся на месте падения обломков летательного аппарата. Другие подробности не приводятся.
Ранее Минобороны отчиталось об уничтожении 29 украинских беспилотников над 9 регионами России.