Собянин сообщил о сбитом на подлете к Москве беспилотнике

Средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотный летательный аппарат, направлявшийся в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.

«Силами ПВО Минобороны уничтожен беспилотник, летевший на Москву», — написал Собянин.

Что делать, если увидели беспилотник: как защитить себя и близких

Он добавил, что специалисты экстренный служб сейчас находятся на месте падения обломков летательного аппарата. Другие подробности не приводятся.

Ранее Минобороны отчиталось об уничтожении 29 украинских беспилотников над 9 регионами России.