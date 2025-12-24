Численность скрытых резервов ВСУ на территории Украины может достигать 80 тысяч военнослужащих. Как сообщает News.ru, об этом заявил заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов.

По его словам, Киев располагает 10 корпусами. Каждый из них включает в себя от 6 до 8 тысяч человек. В частности, в ВСУ есть 3-4 корпуса «хорошо отмобилизованных, психологически подготовленных из западных регионов страны».

«Практически на всей территории левобережной части Днепра севернее и восточнее Киева работает тероборона. Она тоже имеет на этих территориях более двух корпусов. Да, они слабо, может быть, подготовлены, могут быть слабо мотивированны, не так хорошо у них с вооружением. На самом деле это все равно является резервом», — добавил Попов.

Кроме того, главком ВСУ Александр Сырский на передовой располагает примерно четырьмя полными корпусами, которые хорошо оснащены. В составе этих подразделений есть механизированные и пехотные части, мотопехота, а также артиллерия. По словам Попова, это второй эшелон украинской обороны, который до сих пор полностью не вводят в бой — подразделения маневрируют вдоль госграницы, однако близко не подходят.