Российские средства противовоздушной обороны за прошедшие сутки в зоне специальной военной операции перехватили четыре реактивных снаряда американской системы залпового огня HIMARS. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве добавили, что также средства ПВО сбили ракету большой дальности «Нептун», а также 118 беспилотников самолетного типа.

18 декабря сообщалось, что Вооруженные силы России уничтожили два артиллерийских расчета ВСУ под Сумами в результате ночного удара. Украинские установки были размещены на разрушенной ферме в восточном пригороде Сум в селе Токари.

ВСУ нанесли десятки ударов по Херсонской области

До этого координатор николаевского подполья рассказал, что российские военнослужащие ударили баллистической ракетой «Искандер» по зданию Службы безопасности Украины (СБУ) в Кривом Роге Днепропетровской области.