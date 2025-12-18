ВС РФ взяли под контроль около половины Гуляйполя

Военный блогер Юрий Подоляка заявил, что около половины запорожского города Гуляйполе перешло под контроль ВС РФ. Об этом пишут «Аргументы и факты».

Глава Минобороны Андрей Белоусов сообщил 17 декабря, что операция ВС РФ в Гуляйполе продолжается. Белоусов указал, что Гуляйполе - важный укрепленный район ВСУ и транспортный узел. Министр подчеркнул, что взятие города создаст условия для перехода под контроль России всего Запорожья.

«Примерно около половины, может, уже даже больше половины населенного пункта перешло под наш контроль», - заявил Подоляка 18 декабря.

По его данным, российские силы контролируют северную и восточную части Гуляйполя, а также территорию на юге города. Подоляка отметил, что ВСУ остаются на западе Гуляйполя. Блогер добавил, что российские штурмовики ведут бои в центре города.

В Минобороны России ранее сообщали, что Гуляйполе с прилегающими лесопосадками находится под полным огневым контролем операторов российских дронов. Депутат законодательного собрания Запорожской области, участник СВО Сергей Юрченко заявлял, что ВС РФ успешно форсировали реку Гайчур, разделяющую Гуляйполе. По мнению Юрченко, Гуляйполе может перейти под полный контроль России до конца 2025 года.