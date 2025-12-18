Китай пригрозил США из-за Тайваня

Одобрение американскими властями продажи крупной партии вооружений Тайваню серьезно подрывает суверенитет и безопасность Китая. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь, передает РИА Новости.

© Lenta.ru

«США открыто объявили об одобрении продажи Тайваню крупной партии передовых вооружений, однако это серьезно нарушает принцип "одного Китая" и три китайско-американских коммюнике. Это решение также серьезно подрывает суверенитет, безопасность и территориальную целостность КНР», — подчеркнул дипломат.

Го Цзякунь пригрозил, что Китай примет «решительные и действенные меры» для защиты суверенитета, безопасности и территориальной целостности страны.

Ранее США одобрили продажу вооружений Тайваню на сумму 11 миллиардов долларов. Как отмечает агентство Bloomberg, такой шаг Вашингтона рискует обострить «и без того хрупкие отношения» с Пекином.