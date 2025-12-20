Названо число сбитых над Россией за ночь беспилотников

Минувшей ночью силы ПВО уничтожили 27 украинских беспилотников самолетного типа над российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны России.

Большая часть дронов была уничтожена в Белгородской и Воронежской областях – по 10 БПЛА в каждом регионе. По два дрона уничтожили в Курской, Липецкой областях и над Азовским морем, а также еще один беспилотник – в Брянской области.

Вечером 19 декабря средства ПВО перехватили и уничтожили 36 беспилотников ВСУ над территорией России. Вражеские дроны сбили в Белгородской, Курской, Воронежской областях, а также в Крыму и над акваторией Черного моря.

Ранее трое мирных жителей погибли в результате атаки беспилотников на Ростов-на-Дону, Батайск и Таганрог. В частности, при атаке на ростовский порт загорелся один из танкеров. Два члена экипажа, находившиеся на борту, погибли, еще трое получили различные травмы.