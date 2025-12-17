В случае отказа от мирного урегулирования Украина рискует потерять шесть областей, в том числе и Одесскую, также на повестке дня остается создание буферной зоны. Об этом рассказал «Аргументам и фактам» депутат Госдумы Виктор Водолацкий.

Ранее Вашингтон представил план мирного урегулирования конфликта на Украине. 14 и 15 декабря в Берлине прошла встреча делегаций Украины и США. Глава украинской переговорной группы Рустем Умеров выразил надежду на скорейшее достижение соглашения.

В свою очередь замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил о том, что мирное урегулирование кризиса на Украине «уже на пороге», но есть вопрос, на компромисс по которому Россия не пойдет, – это Донбасс, Запорожье и Херсонская область, а также Крым.

Потеряют выход к морю

В случае эскалации конфликта, которую провоцирует ряд западных стран, Украине грозит потеря Одессы и Николаева, а значит и выхода к морю. Такое мнение высказал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

В свою очередь Виктор Водолацкий напомнил, что оба эти города изначально русские. При этом, учитывая ту политику, которую ведет Киев, в состав России могут вернуться и другие города, заметил он.

«Это также касается и Сум, и Чернигова, и Харькова, и Днепропетровска, то есть территорий, начиная от Киева и вниз к российским границам, которые всегда были русскими землями», — пояснил парламентарий.

Он также обратил внимание на то, что о грозящих Киеву потерях в случае отказа от принятия американского мирного плана предупреждал украинские власти и президент США Дональд Трамп.

«Трамп ведь и сейчас всегда обозначает: если киевский режим не примет предложения, которые существуют, не примет их за основу, будет еще хуже», — констатировал Водолацкий.

Буферная зона

Депутат также заметил, что на повестке дня остается вопрос расширения буферной зоны, чтобы обезопасить российские города от ударов Вооруженных сил Украины.

«Если режим Зеленского обладает ракетами дальностью действия в 300 км, значит, буферная зона должна быть 300 км. Если Запад начнет поставлять Украине ракеты с дальностью действия 500 км, соответственно, и буферная зона должна быть 500 км», — пояснил Водолацкий.

По словам парламентария, нельзя допустить, чтобы ракеты долетали до России, и какой именно будет глубина буферной зоны, «зависит от европейских псевдополитиков, которые желают третьей мировой войны».

Ранее президент России Владимир Путин сообщил о создании буферной зоны безопасности вдоль границы с Украиной. Во время Петербургского международного экономического форума российский лидер подчеркнул, что у армии нет задачи взять город Сумы, однако он этого не исключает.