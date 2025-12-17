Взрывы прозвучали в российском городе

Взрывы послышались жителям пригорода Ейска, что в Краснодарском крае. Предварительно, работают средства противовоздушной обороны (ПВО), сообщает Telegram-канал Shot.

По словам местных жителей, прозвучали минимум три взрыва. Как отмечают очевидцы, от громких звуков «стекла в рамах ходили ходуном». Кроме того, в небе был замечен «огненный шар».

Согласно предварительным сведениям, идет уничтожение украинских дронов на подлете в городу. Официальных подтверждений этой информации пока не было.

Ранее сообщалось, что над Саратовом и Энгельском прогремели взрывы. По данным Shot, в общей сложности прозвучало минимум 10 взрывов в южной части, в небе были видны вспышки.