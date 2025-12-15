БПЛА "Ланцет" удостоен титула "Гордость отечества"

Удмуртская компания "Аэроскан", разработчик и производитель разведывательно-ударных беспилотников "Ланцет", награждена специальным призом "Гордость Отечества" конкурса "100 лучших товаров России".

В 2025 году в конкурсе приняло участие 1421 предприятие из 60 регионов, представившие 2053 вида продукции и услуг. Более 700 участников стали лауреатами федерального этапа, рассказали в пресс-службе Росстандарта.

В ноябре число случаев применения "Ланцетов" на СВО перевалило за четыре тысячи. На счету барражирующих боеприпасов более 80 уничтоженных реактивных систем залпового огня противника - в том числе американские HIMARS и М270, - и примерно столько же систем ПВО.

Чаще всего удмуртские беспилотники применяют против украинской артиллерии. "Ланцеты" набили 1070 буксируемых орудий и свыше 600 самоходных артустановок. Выведено из строя более 500 танков - среди них Abrams, Leopard 2 и Challenger 2, - свыше 400 БМП и БТР разных типов.

Дальнобойные дроны - радиус применения "Ланцета-3" составляет 104 километра, - успешно применяются для ударов по тылам ВСУ. С их помощью сожжено не менее семи украинских самолетов на аэродромах. Также поражено порядка 200 РЛС и систем связи.

Точную статистику ударов обеспечивают разведывательные БПЛА ZALA Z-16, находящие цели для "Ланцетов" и контролирующие их применение.