В Кремле раскрыли триггер для начала СВО

Триггером для начала специальной военной операции (СВО) стал заход специалистов Североатлантического альянса (НАТО) на Украину. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

По его словам, начался заход специалистов НАТО на территорию Украины, а также в органы власти страны. Это, отмечает Песков, создало угрозу для русских людей на территории государства вместе с геополитической ситуацией для безопасности России.

