Оборона Вооруженных сил Украины (ВСУ) трещит по швам на фоне наступления России. О плохих для Киева новостях в зоне спецоперации (СВО) Скотт Риттер.

© Lenta.ru

«У Украины закончились войска, у них у них появляются бреши в оборонительных линиях, которые невозможно заткнуть. В дальнейшем мы увидим, что Россия будет брать все больше и больше территорий», — сказал он.

Боевики ВСУ добровольно сдались в плен российским бойцам в Димитрове ДНР

По его словам, дальнейшее сопротивление ВСУ будет все более и более непосильной задачей. В итоге у Киева не останется иного выбора, кроме как «потерять все», заключил эксперт.

Ранее о безнадежном положении Украины заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.