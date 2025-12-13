Рогов: ВСУ атаковали зоопарк в Васильевке и ранили льва

Украинская армия нанесла удар по частному зоопарку в городе Васильевка Запорожской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

По его словам, два ударных дрона ВСУ атаковали зоопарк, где содержатся животные, оставленные хозяевами. В результате территория центра серьезно пострадала - выбиты окна, а также разрушена часть вольеров, где содержались тигры.

"По предварительным данным, пострадало одно животное - осколки ранили льва", - написал Рогов.

Общественник добавил, что сейчас проводится оценка разрушений.