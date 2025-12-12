Ушаков рассказал, кто может быть размещен в Донбассе вместо ВСУ и ВС РФ

В России допустили сценарий, при котором в Донбассе не будет ни российских, ни украинских войск, но будет Росгвардия для соблюдения порядка.

© Газета.Ru

Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, передает «Интерфакс».

«Вполне возможно, что там не будет непосредственно войск, ни российских, ни украинских. Да, но будет Росгвардия, будет наша полиция, будет все, что нужно для соблюдения порядка и организации жизни», — цитирует его агентство.

По его словам, в любом случае это территория РФ, и она будет под управлением российских администраций.

12 декабря газета Le Monde со ссылкой на советника главы офиса украинского президента Михаила Подоляка сообщила, что Киев согласен на создание буферной зоны на территории Донбасса.

В материале говорится, что демилитаризованная зона вынудит украинские и российские войска с обеих сторон нынешней линии фронта в Донбассе к выводу войск. Этот стратегически важный регион может оказаться под контролем международных сил, включая США.

Ушаков: РФ пока не видела откорректированные версии документов США по Украине

Ранее Зеленский отказался выводить ВСУ из ДНР в рамках мирного плана США.