Бойцы 225-го отдельного штурмового полка Вооруженных сил Украины (ВСУ) несут потери в Сумской области, расположенной у границы России. Об этом рассказал командир одного из батальонов спецназа «Ахмат» с позывным Каштан, передает РИА Новости.

Агентство отмечает, что подразделение также известно как «полк смерти». Как рассказал военнослужащий, украинские военные оказались отрезаны от логистики.

«Поражение противника происходит 24/7. Противник несет потери, серьезные потери. На этом участке стоят 225-й отдельный штурмовой полк и 21-я [бригада ВСУ]», — уточнил он.

Эксперт заявил о панике в рядах ВСУ

Ранее стало известно, что украинские военнослужащие бегут с позиций в Харьковской области после приказа выдвинуться на передовую. В частности, отмечается, что командование ВСУ пытаться привлечь к обороне подразделения 72-й отдельной механизированной бригады.