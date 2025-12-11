Названы города, которые ВС РФ возьмут зимой

Военный эксперт Юрий Кнутов считает, что Славянск и Краматорск могут перейти под контроль ВС РФ в течение зимы. Об этом Кнутов рассказал News.ru.

По словам Кнутова, если российские силы выйдут к достаточно крупному населенному пункту, на его территории будет «даже легче» вести боевые действия в холодное время года. Эксперт добавил, что в городах действуют штурмовики. Они могут получать поддержку авиации и артиллерии, в чем у ВС РФ преимущество.

«Этой зимой, я полагаю, войска РФ двинутся на Славянско-Краматорскую агломерацию и Запорожье», - подчеркнул Кнутов.

По его мнению, в ближайшие несколько месяцев российские силы возьмут под контроль сначала Краматорск, а затем Славянск. Кнутов назвал «логичным развитием событий» продвижение в сторону Запорожья.

Второго декабря президент РФ Владимир Путин сообщил, что Купянск уже почти неделю фактически находится под контролем российских войск. Портал «ИноСМИ» ранее рассказал со ссылкой на украинских экспертов, что контроль над Купянском даст ВС РФ преимущество для продвижения в сторону Славянско-Краматорской агломерации.

По оценкам экспертов, сначала российские войска обеспечат логистику, а затем в течение нескольких месяцев получат мощный плацдарм для дальнейшего продвижения в сторону Краматорска и Славянска.