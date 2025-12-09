Как дроны ВСУ могли незаметно долететь до Чебоксар

Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой предположил, что дроны, атаковавшие Чебоксары, могли лететь до города на предельно малой высоте. Об этом Липовой рассказал News.ru.

В ночь на 9 декабря силы ПВО сбили 121 украинский беспилотник над российскими регионами. Вице-премьер Чувашии Владимир Степанов сообщил, что в результате атаки дронов в Чебоксарах пострадали 14 человек, в том числе один ребенок.

Липовой заявил, что украинские беспилотники оснащены высокоточной навигационной системой. По его словам, эти дроны летят на предельно малой высоте, пытаясь обойти зоны действия ПВО.

«В этом Украине помогает спутниковая группировка НАТО, чьи космические аппараты в том числе следят и за территорией России», - подчеркнул генерал.

Он добавил, что полетом дронов управляют украинские военные или специалисты из стран НАТО, которые могут корректировать маршрут полета.