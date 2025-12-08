Украина атаковала Крым

Система противовоздушной обороны России (ПВО) уничтожила 15 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины. Об этом сообщило российское Министерство обороны в Telegram.

Как рассказали в оборонном ведомстве, ВСУ атаковали четыре российских региона — Белгородскую, Курскую и Брянскую области, а также Крым. Над последним из упомянутых регионов средства ПВО сбили четыре БПЛА, над остальными: семь, два и один беспилотник соответственно. Еще один дрон уничтожили над акваторией Каспийского моря.

О каких-либо разрушениях на земле Минобороны не сообщает.

Ранее стало известно, что в Волгограде после налета беспилотников для жителей двух многоквартирных домов открыли пункт временного размещения.