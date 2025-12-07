В Кременчуге произошел взрыв

В городе Кременчуг Полтавской области Украины после воздушной тревоги прогремел взрыв, передает украинский телеканал «Общественное» в Telegram.

«В Кременчуге был слышен звук взрыва», - отметили журналисты.

По данным Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны», идет массированная атака на Кременчуг, в результате прилетов произошел мощный пожар на нефтеперекрабатывающем заводе (НПЗ). «Еще около 35 БПЛА направляются к целям в Кременчуге», — говорится в сообщении.

Ранее в Полтавской области был нанесен удар по зданию территориального центра комплектования (ТЦК) в Кременчуге.