Российский чиновник попал под удар ВСУ

Глава администрации Березовского сельского поселения Белгородской области Валерий Борисенко попал под удар дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«Вражеский беспилотник нанес удар по движущемуся автомобилю в поселке Борисовка. Главу Березовки, Борисенко Валерия Викторовича, доставили в Борисовскую ЦРБ», — написал он.

У чиновника диагностировали множественные осколочные ранения лица и плеча. Дальнейшее лечение Борисенко будет получать в городской больнице № 2 Белгорода.

Ранее стало известно, что глава Казинской территориальной администрации Валуйского округа Белгородской области Виктор Гоженко попал под удар дрона ВСУ. В этот момент чиновник совершал объезд территории на участке автодороги Казинка — Михайловка.