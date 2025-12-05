Центр «Рубикон» опубликовал кадры уничтожения безэкипажного катера ВСУ в Черном море. Об этом сообщают «Аргументы и факты».

В сообщении отмечается, что оснащенный ракетами украинский надводный дрон двигался к Крыму. Катер был выявлен в ночь на 4 декабря.

Расчет барражирующего боеприпаса «Ланцет» успешно поразил цель, катер был уничтожен. Расстояние от точки запуска составило 104 километра, подчеркивается в сообщении.

Газета Financial Times ранее рассказала, что новое российское подразделение «Рубикон» стало «бичом» операторов дронов ВСУ. Используя передовые инструменты и собственный парк дронов-охотников, эта группа ВС РФ обнаруживает, отслеживает и ликвидирует украинских операторов, прежде чем они успевают запустить дрон.

Украинские солдаты в беседе с FT назвали «Рубикон» своей главной проблемой. Журнал Forbes сообщал, что подразделение «Рубикон» быстро стало одной из самых эффективных сил в ДНР.