Минобороны Турции усилило меры безопасности в Черном море

Турецкие военные усилили контроль в Черном море для защиты инфраструктуры на фоне спецоперации на Украине, сообщили в Минобороны республики.

Министерство обороны Турции делает все необходимое для противодействия судебным рискам в Черном море, передает ТАСС.

Представитель министерства заявил, что предпринимаются меры в рамках региональной ответственности, чтобы снизить морские угрозы на фоне спецоперации на Украине.

«В рамках принципа региональной ответственности мы принимаем меры для противодействия морским угрозам, связанным с войной на Украине», – заявили в министерстве.

По информации ведомства, предпринимаемые действия направлены на обеспечение безопасности турецких морских зон, а также критически важных надводных и подводных объектов. Особое внимание уделяется разведке и наблюдению с использованием ВМС и ВВС, а также активной работе в Группе по противоминным мерам в Черном море.

В Турции отмечают, что продолжают координировать действия с международными партнерами, чтобы предотвратить возможные инциденты и поддерживать безопасность судоходства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава турецкого МИД Хакан Фидан предупредил, что нападения на суда у турецких берегов в Черном море могут сделать этот регион недоступным для торговли и перемещения людей.

Заместитель главы МИД России Сергей Вершинин призвал к международному осуждению нападений на суда в турецкой экономической зоне и оценил их как теракты.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что атака на коммерческие танкеры в Черном море стала грубым нарушением безопасности и прав судовладельцев и показала суть киевского режима.