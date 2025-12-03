Певцов призвал Россию «дойти до Одессы»
Депутат Госдумы, актер Дмитрий Певцов рассказал, что России надо «дойти до пляжей Одессы». Заявление прозвучало в интервью с ТАСС.
Ранее парламентарий посоветовал уехавшим из России артистам заниматься своим делом, а не «квакать» и «изливать желчь».
До этого координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев сообщил, что ВС России нанесли удар по аэродрому в Одессе и ликвидировали специалистов НАТО. По словам Лебедева, аэродром в Буялыке использовался для запусков беспилотников для ударов большой дальности.