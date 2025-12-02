Российский регион попал под удар дронов

В ночь на вторник, 2 декабря, Ростовская область подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил глава российского региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

По его словам, дроны были уничтожены в Белокалитвинском и Шолоховском районах. Никто не пострадал, информация о последствиях уточнятся, добавил губернатор.

Что делать, если увидели беспилотник: как защитить себя и близких

Ранее в нескольких российских аэропортах ввели временные ограничения на полеты. Работу приостановили воздушные гавани Махачкалы, Магаса, Нальчика, Тамбова, Волгограда и Краснодара. Сообщалось, что меры были приняты в целях безопасности.