Выставленный американцами ультиматум подошел к концу. То, что Владимир Зеленский откажется от договора, было очевидно. Как напоминает «Царьград», президент России Владимир Путин заранее предупреждал Европу о последствиях. Теперь Киеву грозит потеря Одессы.

Новый фронт российской армии

Telegram-канал «Дневник десантника» сообщает, что ВС РФ продолжают сжимать кольцо вокруг Северска в ДНР, делая упор на уничтожение логистических путей противника и пунктов управления БПЛА. Параллельно развивается наступление на соседние участки фронта.

Канал «Позывной "Леон"» пишет, что центр населенного пункта уже под контролем ВС РФ — дроны уничтожают подразделения ВСУ на западных окраинах Северска.

Также подтверждено освобождение населенного пункта Васюковка — это знаменует собой полное открытие краматорско-славянского направления. Село, по сути, было большой серой зоной, но, как отмечает военкор Юрий Подоляка, фронт стремительно двинулся.

Украинские ресурсы заявили, что на константиновском направлении ВСУ пытаются отбить Иванополье, наступая со стороны Константиновки и Берестка, пользуясь подготовленной линией укреплений. Также, по их данным, в Плещеевке, как и в Нелеповке, все еще сохраняется присутствие украинских подразделений.

Бойцы 105-го полка Народной милиции ДНР тем временем сообщают о наращивании группировки для штурма Константиновки. Противника выбивают из Коровьева Яра — ВСУ отходят к Рубцам и Лозовому на берегу Оскола.

Также фиксируется продвижение ВС РФ в направлении Бондарного — бойцы углубляются в оборону противника. Полностью освобожден населенный пункт Майское, после чего войска продвинулись в сторону Маркова.

Недавняя серая зона

По словам Подоляки, российские морпехи вошли в Софиевку — шаг за шагом они срезают выступ в районе и пытаются очистить от противника это село и Торецкое. За последнее бои уже идут.

При этом «Донбасский партизан» еще два дня назад заявлял, что Шахово остается в серой зоне: в населенном пункте нет устойчивого контроля ни у одной из сторон, уличные бои идут практически без пауз, а позиции регулярно меняются.

Также бойцы восстановили контроль в районе Суворова после серии тяжелых штурмовых действий. Населенный пункт уже несколько раз переходил из рук в руки, но сейчас ВС РФ удалось закрепиться на ключевых позициях.

В Гришино — снова российские военные. Они в очередной раз вытеснили противника из части частного сектора, хотя участок остается крайне нестабильным. В Димитрове (украинское название — Мирноград) удалось продвинуться от западной окраины. Севернее Димитрова заметно расширение зоны контроля.

«В Мирнограде бои подходят к завершению. Южные кварталы уже зачищены, под контролем ВСУ остается только центр. Российская армия действует без спешки, продвигаясь метр за метром и тщательно проверяя все оставленные позиции. Попытки снабжения окружённого гарнизона дронами не меняют ситуацию — на фоне численности окружённых это капля в море», — пишет «Военная хроника».

Украина при этом продолжает стоять на своем — по крайней мере, не их солдаты, отправленные на самоубийственные бои, а командование. Например, один из комбатов уверен, что при таких тенденциях оборона Красноармейска «продержится еще год».

Катастрофа для ВСУ

В окрестностях Гуляйполя развивается катастрофа для ВСУ. В междуречье Гайчура и Янчура ВС России продвигаются широким фронтом, подойдя к Доброполью: оказалось, у противника нет долговременных укреплений на участке. Локальные контратаки противника смогли лишь замедлить на некоторое время наступление группировки войск «Восток» на рубеже Сладкое — Ровнополье.

Всего за минувшие сутки ВС РФ продвинулись на запорожском направлении почти на 35 квадратных километров. Украинский канал «Легитимный» называет ситуацию там самой сложной.

«Ситуация усложняется еще тем, что ВС России подошли кое-где к последней крупной линии обороны на этом участке, которая тянется от Гуляйполя к Днепропетровской области. Если они ее прорвут, то выйдут на оперативный простор аж до Орехова, который может быть потерян уже зимой. Падение Гуляйполя даст русским отличный населенный пункт для накопления армии, которая на этом участке одна из самых больших после Донецкой группировки», — заявил он.

ВС РФ применяют проверенную тактику — прорывают линию обороны, а после берут противника с разных сторон. После линию фортификаций разрезают на несколько участков, а позднее — зачищают. Таким образом, Гуляйполе может упасть уже до конца декабря.

Оперативный простор под Харьковом

ВС РФ выходят на оперативный простор в Харьковской области после прорыва обороны ВСУ около Волчанска. Выяснилось, что за почти два года боевых действий в населенном пункте так и не появилось надежной линии обороны. После освобождения Волчанска можно будет наступать в сторону Семеновки и Графского — это позволит выйти за линию укрепленных позиций ВСУ, значительно нарастив темпы наступления.

На восточном фланге на стыке с купянским направлением ВС РФ закрепляются в лесах у Двуречанского и теснят ВСУ в посадках, действуя малыми группами. Даже после переброски подкреплений украинские формирования не смогли надолго стабилизировать обстановку.

Последнее предупреждение Лукашенко

27 ноября было последним днем, когда Владимир Зеленский должен был подписать предложенное США мирное соглашение. Одна из причин переноса — попытка ЕС навязать свой вариант итогового документа. Путин отмечал, что если Киев и Брюссель снова будут пытаться сорвать переговоры, то РФ готова к силовому варианту действий.

27 ноября на саммите ОДКБ президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что по периметру границ Союзного государства нарастают военные риски и угрозы. Особенные проблемы возникли на западном фланге.

«Западные политики целенаправленно готовятся к войне. Не мы, Владимир Владимирович, готовимся к войне, а по всем фактам — они», — сказал Лукашенко.

Президент Белоруссии выразил уверенность, что Зеленский подпишет мирный договор. Кроме того, он обратился к самому главе киевского режима — он уверен, что Украина лишится выхода к морю, Одессы и Николаева, если будет срывать переговорный трек.

Зеленский: Украина ничего не будет дарить России

Предупреждение прозвучало за несколько часов до момента, с которого можно начинать отчет «самой большой битвы» этого года — с 28 ноября. Как позднее подтвердил Путин, Россия ждет американских переговорщиков лишь на следующей неделе, а также озвучил условие прекращения огня: если украинские войска покинут занимаемые ими территории. В противном случае Москва добьется своего вооруженным путем.