ВСУ дважды пытались контратаковать в зоне спецоперации

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Сумской области предприняли две попытки пойти в контратаку, однако обе оказались неудачными. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на представителя российских силовых структур.

Уточняется, что одну из контратак военнослужащие противника пытались провести в районе поселка Варачино. Где ВСУ пытались пойти в наступление в другой раз, не уточняется.

