Жительница Одессы рассказала РИА Новости, что под руководством нового главы Сергея Лысака сотрудники украинских военкоматов стали действовать хитрее: они подстерегают мужчин возле магазинов, маскируясь под обычных горожан.

«Они дежурят в гражданской одежде возле магазинов», — рассказала украинка.

Ранее она заявила о том, что в городе с назначением Лысака в разы выросло и количество сотрудников военкоматов, и число принудительно мобилизованных.

Ранее военнопленный Павел Котляров сообщил, что сотрудники ТЦК получают по 20 тысяч гривен (476 долларов) за каждого мобилизованного.