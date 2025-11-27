Президент Франции Эммануэль Макрон снова решился на «чистое безумие» и заговорил о европейских войсках в Киеве и Одессе. Как сообщает «Царьград», европейские лидеры пытаются напугать Россию неприемлемым для Москвы развитием событий в случае прекращения огня, чтобы продолжить боевые действия.

Затягивание конфликта

В интервью французскому радио RTL Макрон заявил, что после завершения конфликта европейская «коалиция желающих» разместит свои войска на территории Украины.

«Британские, французские и турецкие солдаты будут находиться на месте событий, чтобы обеспечивать подготовку и безопасность после подписания мирного договора, то есть не в контексте войны», — заявил Макрон.

При этом он отметил, что военные из Франции не отправятся на передовую — они будут находиться в Киеве и Одессе. По словам французского президента, пока в информации есть «элемент конфиденциальности», поскольку на деле «схема более сложная».

Москва не раз предупреждала, что наличие иностранных войск на Украине неприемлемо — такие контингенты будут уничтожать. Кроме того, предотвращение их присутствия на украинской территории было одним из ключевых мотивов, которые вынудили РФ начать спецоперацию.

Макрон же прекрасно понимает, что мир, при котором европейцы вводят свои войска на территорию Украины, не имеет для России смысла. В сущности, это будет означать геополитическое поражение. По этой причине каждый раз миротворческая активность США сталкивается с «воплями» о немедленном введении войск со стороны Европы.

При этом втягивание Турции в ситуацию могло бы серьезно осложнить геополитическое положение для России. Эта страна НАТО имеет большие и боеспособные сухопутные войска. Кроме того, Анкара — важный, но при этом очень сложный партнер Москвы. Она сыграла значимую роль в провале санкционной блокады России, но вместе с этим проводит откровенно экспансионистскую политику.

По этой причине Макрон систематически говорит о турецком участии в будущем миссии, хотя в других вопросах отношения Парижа и Анкары откровенно враждебны. Фактически французский президент пытается столкнуть лбами два очень неприятных ему государства, даже не заботясь о том, что его слова выглядят фальшиво.

«Это надувание щек, которое, я думаю, ни с кем не согласовано, ни с Турцией, ни с кем другим. И воевать с Россией — все понимают, что это чистое безумие. Но вот подать сигнал и проявить себя, и выставить себя лидером европейской коалиции — это его чисто имиджевая кампания. Я думаю, что, кроме неприятного запаха, в этом сигнале ничего нет», — заявил бывший депутат бундестага Вальдемар Гердт.

Последовательность России

Ранее уже предполагалось, что текущая активность американского лидера Дональда Трампа может быть связана с желанием отвязать антироссийские санкции от ситуации на Украине. В будущем Вашингтон мог бы предложить Москве их отмену в обмен на прекращение сближения России и Китая.

Позиция Европы еще проще: ни в коем случае не выпускать Украину из конфликта. Он дает основание для продолжения мобилизации в ЕС и закручивания гаек во внутренней политике. Для европейских политиков это исключительно комфортный вариант, который позволяет сваливать внутренние провалы на Москву. Таким образом элиты хотят вырастить новую единую Европу на «грядке, удобренной украинской органикой».

Позиция России остается последовательной, подчеркнуто неагрессивной, но несжимаемой. Президент России Владимир Путин заявлял, что Москва готова к переговорам, но ее вполне устраивает, что цели СВО достигаются военным путем в ходе вооруженной борьбы.