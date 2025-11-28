Украинские БПЛА пытаются атаковать города Саратов и Энгельс. Местные жители сообщают о вое сирен тревоги и активной работе сил противовоздушной обороны. Об этом в пятницу, 28 ноября, написал Telegram-канал Shot.

— По предварительным данным, уже сбито несколько воздушных целей. Местные рассказали, что мощные взрывы в небе начали раздаваться после 01:00, и с разной периодичностью продолжаются до сих пор, — сказано в публикации.

Ранее в разных районах региона были слышны характерные звуки пролета беспилотников. Официальной информации о последствиях атаки пока не поступало.

Вооруженные силы Украины нанесли удары по энергетическим объектам в Белгородской области. Об этом 27 ноября сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, силы противовоздушной обороны перехватили воздушные цели.

Ранее в пресс-службе Министерства обороны РФ сообщили, что за ночь средства ПВО сбили над регионами России 118 беспилотников. По информации ведомства, 52 дрона ликвидировали над территорией Белгородской области, 26 — над Курской, 18 — над Самарской областью.