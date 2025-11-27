Российская армия взяла под контроль Васюковку Донецкой народной республики (ДНР). Об этом журналистам заявили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Как уточнили в ведомстве, село заняли подразделения Южной группировки войск. Кроме того, бойцы нанесли поражение формированиям пяти бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Северск, Закотное, Кирово, Бондарное, Бересток, Миньковка, Николаевка, Иванполье, Степановка и Константиновка ДНР.

По данным Минобороны за сутки Киев потерял в зоне ответственности российской группировки более 230-ти военнослужащих, 15 автомобилей, 7 боевых бронемашин, включая 2 бронеавтомобиля HMMWV производства США, 6 артиллерийских орудий, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град» и танк. Помимо этого, уничтожены семь складов боеприпасов, материальных средств и горючего, станция радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция RADA производства Израиля, а также станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36, поставленная Киеву из США.

Ранее, 23 ноября, российское оборонное ведомство отчиталось о контроле над населенными пунктами Тихое и Отрадное в Днепропетровской области. Также армия России заняла село Петровское ДНР.