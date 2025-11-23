Европейские страны лгали Украине о ее способности одержать победу в конфликте с Россией с их помощью. Об этом пишет британская газета The Telegraph.

Как отмечается в статье, у Европы недостаточно денег и вооружения, чтобы закрыть бюджетный дефицит Украины, профинансировать комплексную оборону против России и оказать сопротивление.

При этом, по словам автора, европейские лидеры по-прежнему ведут себя так, словно играют значимую роль в мировой политике, хотя это уже давно не соответствует действительности.