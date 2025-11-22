Над российским городом прогремели взрывы

Около десяти взрывов прозвучало над Сызранью в Самарской области. Об этом написал Telegram-канал Shot.

Предполагается, что силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожают украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Местные жители рассказали, что слышали от восьми до десяти взрывов, от которых «затрещали стекла». Это началось примерно полчаса назад.

Очевидцы уточнили, что громкие звуки исходили с северной части города и со стороны Волги. Официальные данные пока не поступали.

Ранее сообщалось, что два российских города подверглись атаке беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Звуки взрывов слышали в Саратове и Энгельсе.