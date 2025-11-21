Главком ВСУ отчитался перед генералом бундесвера

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский отчитался перед генералом бундесвера Карстеном Бройером о ситуации на фронте. Об этом украинский главком сообщил в своем Telegram-канале.

© Лента.ру

«Рассказал о текущей ситуации в районах ведения боевых действий (...) Приоритетом остается укрепление воздушного щита нашего государства», — написал Сырский.

Главком ВСУ признал успехи российских военных под Гуляйполем

Также главком ВСУ поблагодарил Германию за оказанную Украине помощь.

Ранее сообщалось, что ВСУ в последние 1,5 месяца боев потеряли в Купянске Харьковской области наиболее боеспособные подразделения.