Начальник Генштаба ВС РФ Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении Купянска.

Герасимов также добавил, что освобождено более 80% Волчанска. По его словам, российские войска также продвигаются в Северске.

Герасимов также рассказал, что под контроль ВС России перешли 13 населенных пунктов в Днепропетровской и Запорожской областях.

Путин заявил, что в Купянске и на прилегающей к нему территории заблокированы примерно 15 батальонов противника.

Путин посетил командный пункт группировки «Запад»

Ранее в ДНР подразделениями «Южной» группировки войск был освобождён населённый пункт Платоновка, напоминает RT.