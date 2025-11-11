Поражение ВСУ в зоне СВО становится очевидным, однако Запад продолжает это отрицать. Об этом пишет норвежский портал Steigan.

В издании отметили, что заход ВС России в Красноармейск (украинское название — Покровск) свидетельствует о том, что логистический центр и оплот оборонительной линии ВСУ на востоке «рухнул».

«Падение Покровска — огромная и болезненная потеря для Украины, возможно, самая дорогостоящая со времен Бахмутско-Авдеевской зимы 2023/24 года. Им удалось избежать полномасштабного окружения и хаотического развала, но ценой этого стали тысячи убитых и раненых, огромные материальные потери и вынужденное отступление на худшие позиции. Это не "контролируемый успех" — это болезненное поражение, которое будет ощущаться в ближайшие месяцы», — говорится в тексте.

При этом, по словам автора материала, западные политики и СМИ продолжают подстрекать население Украины к продолжению конфликта, хотя сами они никогда не стали бы рисковать своими жизнями ради Киева.

«Они считают совершенно нормальным, что украинцы гибнут толпами, если так можно задеть Россию. Война на Украине проиграна. Она проиграна уже давно, но теперь скрывать это больше невозможно», — подчеркивается в тексте.

В рядах ВСУ произошла вспышка газовой гангрены

В Steigan указали, что ВСУ переживает рекордное число случаев дезертирства, а ее подразделения деморализованы, истощены и не способны удерживать позиции. Также автор материала раскритиковал «коррумпированные и некомпетентные» киевские власти и нежелание западных лидеров начать мирные переговоры, из-за чего «украинцы прольют еще больше крови».