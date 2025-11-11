В российском регионе объявили угрозу БПЛА

Вечером во вторник в Белгородской области объявляли опасность атаки БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Согласно сообщению Гладкова, опубликованному в 17:20, на территории Белгорода и Белгородского района объявили угрозу атаки беспилотников.

Спустя 20 минут, в 17:40, был официально объявлен отбой опасность БПЛА на территории Белгорода и Белгородского района.

Ранее сообщалось, что в результате атаки БПЛА в Белгородской области умер водитель КамАЗа.