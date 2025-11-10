Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой заявил, что на аэродроме ВСУ в Хмельницкой области мог попасть под удар бункер с авиатехникой. Об этом Липовой рассказал «Аргументам и фактам».

Десятого ноября координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил РИА Новости, что ВС РФ поразили военный аэродром Староконстантинов в Хмельницкой области. Лебедев отмечал, что там базируются тактические бомбардировщики Су-24, используемые ВСУ для ударов планирующими бомбами и крылатыми ракетами Storm Shadow.

Лебедев добавил, что аэродром Староконстантинов способен принимать американские истребители F-16 и французские Mirage-2000. Липовой отметил, что аэродром достался Украине от советских ВВС. Он добавил, что на аэродроме есть хороший бункер для авиатехники, комплектующих и боеприпасов.

Генерал подчеркнул, что ВСУ используют базу в Староконстантинове для переброски авиации, базирования и нанесения ударов по российским войскам. Липовой указал, что разведка РФ пристально следит за этим аэродромом.