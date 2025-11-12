Слюсарь: отражена атака беспилотников на Ростовскую область

В Ростовской области отражена ночная атака украинских беспилотников. Об этом в своем Telegram-канале сообщает губернатор региона Юрий Слюсарь. Дроны пытались атаковать города Донецк, Новошахтинск и Каменский район. Губернатор подчеркнул, что никто из людей не пострадал.

Информация о последствиях на земле уточняется. 12 ноября губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что подразделения противовоздушной обороны обнаружили и сбили в регионе три беспилотных летательных аппарата самолетного типа. В этот же день мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении летевшего на столицу беспилотника.

Вечером 11 ноября сообщалось, что российские подразделения противовоздушной обороны в течение двух часов сбили над регионами страны девять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.