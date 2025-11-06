Генерал раскрыл, откуда дроны ВСУ могли атаковать Волгоград

Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой предположил, что атаку БПЛА на Волгоград могли организовать агенты Украины с территории Казахстана. Об этом сообщает News.ru.

Он напомнил, что Киев сейчас терпит поражение на фронте на всех направлениях, из-за чего готов на провокации и теракты с любой стороны, в том числе и с территории других государств.

«Волгоградская область граничит с Казахстаном, поэтому не исключаю, что агенты Украины запустили дроны с территории Казахстана и устроили эту провокацию. Киевский режим изо всех сил пытается продемонстрировать свою боеспособность», — заявил Липовой.

Собеседник подчеркнул, что ВСУ пытаются атаковать гражданские объекты в России, поскольку до военной инфраструктуры они не доберутся. Она надежно защищена средствами ПВО.

В Волгограде дроны ВСУ нанесли удар по многоэтажному дому

Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил об отражении массированной атаки дронов на регион. Повреждения получил многоквартирный дом, остекления соседних зданий. Падение обломков дронов вызвало возгорание на территории промышленной зоны в Красноармейском районе.