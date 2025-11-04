Путин заявил о серийном производстве "Орешника"

Президент России Владимир Путин упомянул начало серийного производства комплекса "Орешник" среди прочих успехов российских оруженийков. Глава государства выступил с речью на торжественной церемонии награждения в Кремле разработчиков "Буревестника" и "Посейдона".

"Все наши планы по созданию перспективных систем вооружения, по развитию оборонно-промышленного комплекса, по обеспечению армии и флота России современной техникой и вооружениями выполняются", - отметил верховный главнокомандующий и выделил "создание и постановку на боевое дежурство новейшего ракетного комплекса стратегического назначения "Авангард".