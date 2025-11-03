Постоянное огневое воздействие на передовые подразделения противника в Сумской области и блокировка логистики привели к тому, что у ВСУ начались панические атаки.

© Российская Газета

Медленное, но планомерное движение штурмовых подразделений группировки ВС РФ "Север" поддерживают авиация, реактивные системы и тяжелые огнеметы.

ВСУ собрали в Сумской области наиболее боеспособные свои части - в основном десантно-штурмовые. Они отчаянно сопротивляются, местами пытаются накопить силы для контратак. Так за минувшие сутки огнем артиллерии и дронами были сорваны попытки выдвижения украинских штурмовых групп на Алексеевку, Варачино и Юнаковку.

Силовики рассказали о командующих спецназом ВСУ офицерах-недоучках

Где-то после обстрела "Солнцепеками" нервы у украинских десантников не выдерживают.

У Садков из-за отсутствия снабжения и ротации, вследствие регулярного огневого воздействия у личного состава ВСУ наблюдаются панические атаки и бегство с позиций, пишет "Северный ветер".

В Харьковской области штурмовые группы "Севера" продвигаются у Волчанска и Синельниково, на участке Меловое-Хатнее. Противник находится в глухой обороне и не пытается контратаковать.