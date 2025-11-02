Вооруженные силы (ВС) России ведут зачистку и перемалывают Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Красноармейске (украинское название — Покровск). Об этом сообщил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

«Наши бойцы ведут зачистку и перемалывают противника, а противник, судя по всему, концентрируется не на удержании каких-то позиций, а в большей степени на том, чтобы деблокироваться и иметь возможность выйти из окружения», — рассказал Пушилин.

Пушилин сообщил об ожесточенных боях в Ямполе

Ранее Главное управление разведки Украины попыталось вывезти группу иностранцев из Красноармейска. По словам советника главы Донецкой народной республики Игоря Кимаковского, таких попыток было несколько. На данный момент уточняется информация о судьбе борта и его пассажиров.