США создают плацдарм для вторжения в Венесуэлу

Американские военные строители приступили к модернизации военно-морской базы «Рузвельт Роудс» в Пуэрто-Рико, закрытой более 20 лет назад. об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

Ранее западные СМИ сообщили, что США перебросили на базу в Пуэрто-Рико истребители-невидимки F-35B и грузовые самолеты C-17 Globemaster III.

Журналисты заметили, что строительные работы начались 17 сентября. В частности, специалисты заменили покрытие рулежных дорожек, ведущих к взлетно-посадочной полосе.

Отставной полковник морской пехоты США Марк Канчиан отметил, что такие изменения характерны для подготовки к увеличению количества посадок и взлетов военных самолетов.

Авторы статьи уточнили, что в рамках операции в макрорегионе ведутся работы в гражданских аэропортах Пуэрто-Рико и на Виргинских островах США, расположенных примерно в 800 км от Венесуэлы.

По словам обозревателей, развертывание в регионе является крупнейшим с 1994 года, когда Соединенные Штаты направили два авианосца и более 20 тыс. военнослужащих на Гаити для участия в операции «Поддержать демократию».

В настоящее время численность американских военных, дислоцированных в Карибском бассейне у берегов Венесуэлы, составляет 16 тыс. человек. Группировка включает в себя восемь военных кораблей и атомную подлодку.