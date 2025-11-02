В подконтрольном ВСУ Херсоне произошли взрывы

В городе Херсоне, находящемся под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ), произошли взрывы. Об этом сообщил украинский телеканал "Общественное".

"В Херсоне звучат взрывы", - говорится в сообщении.

Подробности произошедшего не уточняются. 29 октября в Херсоне также произошли взрывы. В этот же день в Подольске (предыдущее название Котовск) Одесской области была повреждена критическая инфраструктура, жители города лишились электроэнергии и частично воды.

По данным компании "Укржелдорога", после инцидента были зафиксированы задержки в движении нескольких поездов в регионе. 25 октября координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев заявил, что российские военнослужащие нанесли удары по складам с оружием и нефтебазе в Кировоградской области Украины. По его словам, на территории региона произошли около 20 взрывов.