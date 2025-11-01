Белоусову в Северодвинске представили ледокол «Иван Папанин»

В Северодвинске главе Минобороны РФ Андрею Белоусову представили патрульный корабль ледового класса «Иван Папанин», пишет пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

В торжественном мероприятии приняли участие главком ВМФ адмирал Александр Моисеев, гендиректор Объединенной судостроительной корпорации Андрей Пучков и гендиректор АО «ПО «Севмаш» Михаил Будниченко.

По словам Моисеева, патрульный корабль предназначен для деятельности в ледовых условиях Арктики как самостоятельно, так и в составе корабельных группировок Северного флота.

Адмирал уточнил, что включение в состав флота «Ивана Папанина» значительно повысит эффективность выполнения поставленных перед ВМФ задач в Арктическом регионе.

Также глава российского военного ведомства в центре судоремонта «Звездочка» проверил ход ремонта и модернизации стратегических ракетоносцев и многоцелевых атомных подводных лодок, отметили в пресс-службе.