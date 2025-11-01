Россия спустила на воду атомную подлодку

В Северодвинске состоялась торжественная церемония вывода из эллинга атомной подводной лодки «Хабаровск». Мероприятие прошло под руководством министра обороны России Андрея Белоусова, сообщает пресс-служба военного ведомства.

© Московский Комсомолец

В церемонии приняли участие главнокомандующий ВМФ адмирал Александр Моисеев, гендиректор Объединенной судостроительной корпорации Андрей Пучков и руководитель «Севмаша» Михаил Будниченко.

«Сегодня для нас знаковое событие — со стапеля прославленного "Севмаша" выводится тяжелый атомный ракетный крейсер "Хабаровск"», — заявил министр обороны Андрей Белоусов.

Атомная подводная лодка «Хабаровск» разработана конструкторским бюро «Рубин». Новейший подводный крейсер предназначен для решения задач ВМФ России с применением современного вооружения, включая роботизированные системы различного назначения.