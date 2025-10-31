CNN: Пентагон одобрил поставку Украине «Томагавков»
Пентагон одобрил поставку Украине крылатых ракет «Томагавк», окончательное решение примет президент США Дональд Трамп.
Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.
«Пентагон дал Белому дому «зелёный свет» на поставку Украине ракет большой дальности «Томагавк», — говорится в сообщении.
Уточняется, что окончательное решение остаётся за Трампом.
Ранее бывший российский премьер-министр Сергей Степашин заявил, что противники не решатся использовать ракеты «Томагавк» для ударов вглубь территории России.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным также подчеркнул, что ВС России будут жёстко реагировать на попытки бить вглубь страны.