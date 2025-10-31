Пентагон одобрил поставку Украине крылатых ракет «Томагавк», окончательное решение примет президент США Дональд Трамп.

© U.S. Navy

Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

«Пентагон дал Белому дому «зелёный свет» на поставку Украине ракет большой дальности «Томагавк», — говорится в сообщении.

Уточняется, что окончательное решение остаётся за Трампом.

Ранее бывший российский премьер-министр Сергей Степашин заявил, что противники не решатся использовать ракеты «Томагавк» для ударов вглубь территории России.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным также подчеркнул, что ВС России будут жёстко реагировать на попытки бить вглубь страны.