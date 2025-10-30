Трамп преподнес России неожиданный «подарок»

Возобновление испытаний ядерного оружия по приказу президента США Дональда Трампа может стать «подарком» для России и Китая. Как сообщает Wall Street Journal, об этом заявил главный эксперт по оружию массового поражения в Совете нацбезопасности экс-президента США Билла Клинтона Гэри Сеймор.

Минувшей ночью Трамп заявил, что распорядился проводить испытания ядерного оружия «на равных» с другими странами, у которых якобы есть такие программы. Он отметил, что у США есть испытательные полигоны, а подробности испытаний станут известны позднее.

«Это был бы подарок России и Китаю, которые разрабатывают новые типы ядерного оружия и извлекут пользу от возобновления испытаний», — прокомментировал ситуацию Сеймор.

Напомним, что президент России Владимир Путин заявлял о том, что Москве известно о подготовке некоторых стран к проведению ядерных испытаний. Он отмечал, что если это произойдет, то РФ ответит тем же.