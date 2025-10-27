ВСУ пожаловались на Starlink

Бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) не устраивает скорость интернета Starlink от SpaceX. Об этом сообщает издание Space.

В разговоре с медиа солдаты пожаловались, что уровень пропускной способности и скорость Starlink ограничивают возможности армии. ВСУ использует Starlink от компании Илона Маска в том числе для того, чтобы управлять наземными дронами. Их применяют для эвакуации раненных и доставки грузов.

Глава стартапа Huless Вадим Бурукин, занимающийся разработкой дронов для ВСУ, заявил, что на поле боя спутники Starlink обеспечивают скорость не выше 10 мегабит в секунду. «Если вы хотите, чтобы дрон ехал быстро, вам нужна частота кадров не менее 30 кадров в секунду», — пояснил Бурукин. Однако низкая скорость не позволяет улучшить качество сигнала. Большая часть роботов ВСУ передвигается со скоростью не больше 10 километров в час, и оказывается легкой мишенью для российских беспилотников.

Также интернет часто сбоит из-за вибраций дрон при езде по пересеченной местности, особенностях ландшафта и погодных условий. Чтобы повысить скорость интернета и передвигаться быстрее, ВСУ приходится поднимать в небо беспилотники-ретрансляторы, которые улучшают качество сигнала. При этом представители ВСУ заметили, что спутниковая сеть Starlink незаменима для Украины.

Ранее стало известно, что ВСУ используют британские спутники OneWeb для управления безэкипажными катерами (БЭК) в Черном море.