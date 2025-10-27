ВСУ атаковали две нефтебазы в ЛНР беспилотниками ночью

ВСУ атаковали две нефтебазы в ЛНР беспилотниками, сообщил заместитель министра топлива, энергетики и угольной промышленности республики Андрей Елисеев.

«Минувшей ночью две нефтебазы в республике подверглись атаке БПЛА... Повреждены административные здания, несколько бензовозов и топливных цистерн», — говорится в сообщении ведомства.

Сотрудников предприятий эвакуировали, никто не пострадал.

В Белгородской области один человек погиб, 23 ранены в результате атак 26 октября.