Президент США Дональд Трамп прокомментировал испытание ракеты "Буревестник" в РФ. По его словам, Россия и США "не играют в игры".

© Владимир Иващенко/Пресс-служба Северного флота/ТАСС

"Они не играют в игры с нами, а мы не играем в игры с ними", - сказал Трамп журналистам.

По его словам, у США есть ядерная подлодка недалеко от границы РФ и Вашингтон также регулярно проводит ракетные испытания.

Он также не стал прямо отвечать на вопрос о возможных новых санкциях против РФ, отметив, что скоро это станет известно.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что ракеты "Буревестник" с ядерной энергетической установкой представляют собой уникальное изделие и подобных вооружений нет ни у одной страны.